Redondo: “Ho sempre amato il Real. E il Bernabeu…” – VIDEO

Fernando Redondo, ex giocatore di Real Madrid e Milan, ha spiegato il suo amore per la camiseta blanca e per il Bernabeu

Dal 1994 al 2000 con la camiseta blanca del Real, poi il passaggio al Milan. Ma Fernando Redondo ha sempre amato il Bernabeu è la capitale spagnola. Ecco le sue parole e i suoi ricordi sulle 165 presenze con le merengues:

«Il Santiago Bernabeu è semplicemente incredibile, ho sempre amato il Real Madrid: stiamo parlando di uno stadio fantastico non solo per i giocatori, ma anche per il pubblico. Si respira un’atmosfera incredibile».