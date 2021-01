La Regione Piemonte istituisce la giornata del ricordo per il Grande Torino che sarà il 4 maggio: le parole dell’assessore Ricca

L’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, annuncia l’istituzione della giornata del ricordo del Grande Torino. Le sue parole.

«C’era bisogno che la Regione Piemonte mettesse per iscritto che il 4 maggio è la giornata dedicata alle leggende granata? Forse no, perché il ricordo di quella storia è impresso indelebilmente nel cuore di ogni sportivo ma la Regione non poteva esimersi da compiere un ennesimo tributo al Grande Torino e battersi perché il suo ricordo diventasse un’occasione ufficiale»