Reja esalta Tudor: «A Roma ha fatto bene. Riesce ad entrare subito in sintonia con il gruppo»

L’ex tecnico dei biancocelesti, Reja, ha rilasciato alcune dichiarazioni di elogio per Tudor nuovo tecnico della Juve: ecco le sue parole

Reja è intervenuto ai microfoni di Tuttosport e ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la nomina di Tudor come nuovo allenatore della Juventus. Un passato in comune in biancoceleste, visto che lo scorso anno il neo tecnico bianconero era alla guida della Lazio. Le parole:

PAROLE – «Non so cosa non ha funzionato, ma Lotito mi chiese di Tudor prima di prenderlo. Ritengo che abbia fatto bene anche a Roma, perché in poco tempo lui riesce a entrare nella testa e nel cuore dei calciatori. Stabilisce subito una buona sintonia col gruppo, perché spiega chiaramente i concetti che ha e trasmette subito la sua mentalità».