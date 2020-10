Rennes Krasnodar, questa è follia: tifosi ammassati, altro che Covid

Hanno destato non poca perplessità le immagini di Rennes Krasnodar in Champions League: pubblico senza mascherine e con azzeramento o quasi del distanziamento sociale anti-Covid

La sfida tra Rennes e Krasnodar passerà alla storia non tanto per il risultato di 1-1 che ha bagnato l’esordio in Champions League di entrambe, quanto piuttosto per le incredibili scene vissute sugli spalti del Roazhon Park.

I 5000 spettatori autorizzati all’ingresso hanno fatto di tutto e di più, in barba alle più banali norme anti-Covid. Molti dei presenti, ammassati solo in alcuni settori dello stadio, erano senza mascherina e ben lontani dalle necessarie distanze di sicurezza.

Oltretutto, in una nazione come la Francia che nell’ultima settimana sta mantenendo una media di circa 25mila contagi al giorno e, solo nella giornata di ieri, contato ben 281 morti. Regole aggirate e zero buon senso, non è quella di Rennes la strada per uscirne.