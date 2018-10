Report Juve, svolta nelle indagini sull’ex ultrà della Juventus Bucci: la sua salma verrà infatti riesumata

Emergono ulteriori sviluppi dopo l’inchiesta del programma di Rai 3, Report. Con un tweet, è stato infatti annunciato da Report che «la Procura di Cuneo, che ha indagato sulla morte di Raffaello Bucci, ha disposto la riesumazione della salma: un grandissimo passo avanti per la famiglia. Ci sarà una nuova perizia e verranno sentiti nuovi testimoni». A questo proposito ha anche parlato il neo-procuratore di Cuneo Onelio Dodero: «Stiamo facendo vari accertamenti, il lavoro è in corso. Adesso stiamo lavorando e tutto quello che dovrà essere fatto sarà fatto».

L’avvocato che tutela il figlio di Raffaello Bucci, Paolo Verra, è stato perciò accontentato. il signor Verra ha infatti scongiurato non solo l’archiviazione dell’inchiesta, ma è riuscito a far effettuare nuove peripezie su quel che resta del cadavere per accertare se ci siano lividi o segni che non siano compatibili con la caduta dal viadotto. Inoltre, attraverso l’apertura del loculo, si potrà inoltre accertare la presenza di documenti o oggetti che siano utili alle indagini.