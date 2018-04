Paulo Dybala è uno dei calciatori più importanti del nostro campionato, ma il suo recente rendimento lo ha fatto finire, spesso e volentieri, sul banco degli imputati

Sono stati tanti i calciatori sudamericani, passati per Palermo, che si sono imposti nel campionato italiano per poi diventare stelle all’estero. Edinson Cavani ed Javier Pastore, per fare due esempi. Presto alla nutrita lista potrebbe aggiungersi anche Paulo Dybala, a patto che il talento della Juventus accetti il consiglio di Maurizio Zamparini, suo presidente ai tempi in cui vestiva i colori rosanero.

«Quando gli sono piovute addosso le prime critiche gli ho scritto: “Paulo, vattene in Spagna per favore”» il retroscena che Zamparini ha rivelato ai colleghi di Tuttosport. L’ex presidente rosanero, infatti, è profondamente convinto dell’alto valore di Paulo, tanto da aggiungere: «Ho sempre detto che è il nuovo Messi e lo confermo anche ora che lo criticano tutti. Se guardiamo al talento puro è quello che si avvicina di più, il problema non sono i paragoni bensì il calcio italiano». Quindi, dove lo vedrebbe bene: «Per compiere il salto di qualità deve andarsene in un calcio vero, in serie A si privilegia l’aspetto tattico. Il vero Dybala si vedrà quando sarà al Barcellona o al Real Madrid».