Rhys Williams, erede di Van Dijk: l’ultima scoperta del Liverpool che non c’è su FIFA 2021

Storia incredibile quella di Rhys Williams, la novità del mese in casa Liverpool: da sconosciuto a erede designato del totem Van Dijk

Anche nella sfida dominata contro l’Atalanta, Rhys Williams ha dimostrato quanto di buono fatto intravedere nelle ultime prestazioni. Una pazzesca sliding door quella vissuta dal classe 2001, passato in poche settimane dal totale anonimato alle copertine dei giornali.

Inimmaginabile davvero quanto e come sia cambiata la vita del giovanissimo difensore che sino a pochi mesi fa giocava nelle leghe minori inglesi, precisamente nel Kidderminster. Giunto nell’Academy del Liverpool all’età di nove anni, Willams era stato infatti mandato in prestito nella National League North per farsi le ossa.

La prima esperienza tra gli adulti lo ha fortificato, al punto che nell’ultima estate i Reds avevano puntato su di lui come cardine della formazione U23. Poi, l’incredibile catena di eventi: i problemi fisici di Matip e Fabinho e il gravissimo infortunio di Van Dijk hanno scombinato i piani.

E così Klopp ha dovuto fare di necessità virtù, facendo cascare l’occhio sul diciannovenne Rhys. Il debutto in Carabao Cup contro il Lincoln, poi la replica eccellente contro l’Arsenal, sempre al fianco di Van Dijk. Con la crescente convinzione di avere tra le mani un nuovo gioiellino.

Il resto è ormai storia recentissima, con l’esordio in Champions League ad Amsterdam, la titolarità contro il Midtjylland e ieri la prestazione impeccabile o quasi al cospetto di Muriel e Zapata. Due clienti che definire scomodi è oggettivamente riduttivo.

Nel mese shock di Rhys Williams, anche la convocazione nella Nazionale Under 21 inglese, oltreché un apprezzamento pressoché totale di stampa e tifosi. Il Liverpool se lo coccola stretto, il tecnico tedesco preferisce non esporlo troppo mediaticamente ma sa di poter contare sul possente centrale nei prossimi mesi.

Chi invece non aveva creduto minimamente nel suo exploit sono invece i creatori del celebre videogame FIFA 2021. Tra i numerosi giocatori nella rosa del Liverpool non figura infatti Rhys, evidentemente a priori non considerato tra i papabili per compiere il salto in prima squadra. Insomma, titolare in Champions League in un club tra i più importanti d’Europa, ma assente nel videogame calcistico più amato del globo. Succede anche questo nel folle e imprevedibile 2020.