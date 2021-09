Ribery Salernitana, è fatta: cifre, durata e bonus. Intanto sceglie la casa

Franck Ribery presto sarà un nuovo giocatore della Salernitana: il francese ha scelto anche la sua nuova casa vicino a Salerno

Franck Ribery domani sarà un nuovo giocatore della Salernitana: atteso per le visite mediche e la firma sul contratto, con la presentazione fissata insieme a tutta la squadra. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli del contratto: 1,5 milioni di euro più bonus per un anno con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

L’ex Fiorentina ha scelto già dove abitare: pronta una lussuosa villa sulla Costiera Amalfitana, a Vietri sul Mare.