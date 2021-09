Ribery Salernitana, Antognoni: «Ha fatto sempre la differenza»

Giancarlo Antognoni parla del passaggio di Ribery alla Salernitana: ecco le dichiarazioni dell’ex dirigente della Fiorentina

Giancarlo Antognoni, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Ribery alla Salernitana. Le sue parole.

«Ribery lo abbiamo avuto due anni e quando ha giocato ha sempre fatto la differenza. A 38 anni non puoi pretendere che faccia 50 partite, però gestito in un certo modo può far bene. La dote principale che uno nota è la modestia ma anche il collegamento con i compagni, è un “compagnone”».