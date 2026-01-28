Ricavi Champions: Inter regina degli incassi, inseguono Juve e Dea. Il peso del match col Chelsea per il Napoli

Ricavi Champions, gli obiettivi economici dell’ultimo turno della League Phase: Inter regina degli incassi tra le italiane, Napoli al bivio

La classifica sul campo può soffrire, ma quella del bilancio sorride. L’analisi odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sui ricavi della nuova Champions League, un tesoro fondamentale per la sostenibilità dei club italiani. In testa alla graduatoria nazionale c’è l’Inter: i Nerazzurri, pur tra alti e bassi sportivi, hanno già messo in cassaforte una cifra stimata intorno ai 68 milioni di euro. Un bottino che potrebbe lievitare fino a 80 milioni in caso di un (complesso) approdo diretto alla top 8, o assestarsi poco sotto in caso di passaggio dai playoff.

Il testa a testa tra Bianconeri e Dea

Alle spalle della capolista economica c’è grande equilibrio. L’Atalanta e la Juventus viaggiano quasi appaiate: la Dea ha garantito finora circa 63 milioni, mentre la Vecchia Signora insegue a un’incollatura (62 milioni). Anche per loro, l’ultimo turno della League Phase sarà decisivo: l’ingresso tra le prime otto teste di serie proietterebbe i ricavi oltre quota 73-75 milioni. Più staccato appare il Napoli. I Partenopei, penalizzati da risultati meno brillanti nel girone, si attestano sui 48 milioni. La sfida contro il Chelsea assume quindi un valore doppio: non solo sportivo, ma vitale per le casse del patron Aurelio De Laurentiis, dato che il passaggio ai playoff e i relativi bonus porterebbero il totale sopra i 53 milioni.

Il dominio del Bayern e i tre pilastri dei ricavi

Allargando lo sguardo all’Europa, è il Bayern Monaco il “Paperone” indiscusso con 97 milioni virtuali, seguito dall’Arsenal a 93. Il divario è generato dal nuovo sistema di ripartizione premi che si regge su tre pilastri fondamentali: il bonus partecipazione fisso (18,6 milioni), il bonus risultati (che premia ogni singolo punto e passaggio del turno) e la voce combinata di market pool e ranking storico. In coda, le cifre delle altre competizioni restano distanti: in Europa League, la Roma viaggia sui 20 milioni (il Bologna a 12), mentre in Conference League la Fiorentina ha incassato circa 15-17 milioni.

