Ricci: «Una grande emozione essere in Nazionale, alla convocazione ho reagito così»

Matteo Ricci ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale per raccontare le sue sensazioni dopo la prima convocazione in Azzurro. Le sue parole

OBIETTIVO – «A inizio stagione pensavo che sarei potuto arrivare in Nazionale ma era più uno stimolo personale. Era una cosa che avevo confidato al preparatore atletico dello Spezia. È una grande emozione, non erano in molti a crederci».

CONVOCAZIONE – «Mi hanno detto della convocazione il venerdì, il giorno prima della partita con il Cagliari. Mi ha preso alla sprovvista. Pensavo fosse una candid camera. Ho chiamato subito mio padre e mio fratello».

FRATELLO – «L’anno scorso contro il Perugia decisi di lasciare un calcio di rigore a mio fratello dato che avevo già segnato».