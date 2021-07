Rigore Inghilterra Danimarca, Peter Schmeichel: «Le polemiche proseguiranno a lungo»

Peter Schmeichel non ci sta e commenta l’errore dell’arbitro sul calcio di rigore assegnato all’Inghilterra contro la Danimarca

Peter Schmeichel, storico portiere della Danimarca campione d’Europa nel ’92, non ci sta e ai microfoni di beINSports ha commentato il calcio di rigore assegnato all’Inghilterra che ha deciso la semifinale contro i danesi.

«Un grosso errore. Le polemiche andranno avanti per molto, molto tempo. Ma questo non è rigore. Avrei accettato la sconfitta con molta più calma se l’Inghilterra avesse segnato in uno dei tanti momenti in cui è stata pericolosa ma non così. Sfortunatamente, l’arbitro ha commesso un grosso errore. Conosco l’opinione generale su questo argomento. Ho tutto il mio telefono pieno di messaggi che mi ripetono che non era rigore. Ad ogni modo, siamo molto orgogliosi della squadra nazionale danese».