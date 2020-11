Allo Stadion Rujevicao, il match tra Rijeka e Napoli valido per la terza giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadion Rujevicao, HNK Rijeka e Napoli si affrontano nel match valido per la terza giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021.

Sintesi Rijeka Napoli 1-1 MOVIOLA

45’+3 TERMINA IL PRIMO TEMPO

45’+2 AMMONIZIONE NAPOLI – Giallo per Koulibaly per un duro intervento aereo.

42′ GOL NAPOLI – Gli azzurri trovano il pareggio. Azione insistita in area, Mertens crossa forte rasoterra e Demme insacca il più facile dei tap-in.

37′ TIRO NAPOLI – Calcio d’angolo per gli azzurri. Bucano tutti l’intervento e il pallone capita sul piede di Mertens. Buona occasione per il belga che però svirgola.

30′ AMMONIZIONE RIJEKA – Smolcic atterra in scivolata Politano. Giallo.

25′ TIRO RIJEKA – Kulenovic sfonda in area di rigore, arriva a calciare col destro ma Meret respinge coi pugni.

24′ SOSTITUZIONE RIJEKA – Primo cambio per i padroni di casa. L’autore del gol Muric è costretto a uscire per un infortunio. Al suo posto Yateke.

16′ AMMONIZIONE NAPOLI – Giallo per Matteo Politano per un fallo al limite dell’area.

13′ GOL RIJEKA – Ancora una ripartenza dei croati. Menalo serve Kulenovic che fa da sponda per Muric che di prima, col mancino, piazza il pallone nell’angolino da fuori area. Nulla da fare per un immobile Meret.

7′ RIJEKA PERICOLOSO – Erroraccio in fase di impostazione di Koulibaly che lancia Menalo in campo aperto. Grande recupero di Di Lorenzo in scivolata.

3′ TIRO RIJEKA – Subito pericolosi croati con Menalo che si trova solissimo al limite dell’area e calcia col destro. Meret è bravo a distendersi e mettere in angolo.

FISCHIO D’INIZIO – SI COMINCIA!

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Rijeka Napoli 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 13′ Muric (R), 43′ Demme (N)

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric (24′ Yateke), Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo. A disposizione: Nwolokor, Prskalo, Galovic, Lepinjica, Yateke, Raspopovic, Anastasio, Stefulj, Putnik. Allenatore: Rozman

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. A disposizione: Contini, Ospina, Bakayoko, Fabian, Lozano, Zielinski, Hysaj, Insigne, Ghoulam, Rrahmani, Manolas. Allenatore: Gattuso

AMMONITI: Politano (R), Braut (R), Koulibaly (N)