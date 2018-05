Manchester City e Manchester United sono sulle tracce di Alex Sandro, ma non arrivano offerte. La Juventus ne approfitta e pensa al rinnovo di contratto

Che ne sarà di Alex Sandro? Il terzino sinistro sembrava destinato a lasciare la Juventus, ma al momento la situazione è ribaltata. Dalla Premier League non sono in arrivo offerte di livello per la Juve e i bianconeri stanno pensando al rinnovo di contratto per il giocatore. Il suo accordo con la Juve scadrà nel giugno del 2020 e Giuseppe Marotta ha paventato l’ipotesi di prolungare la sua permanenza all’Allianz Stadium. Stando alle parole dell’amministratore delegato, già dalla prossima settimana ci sarà un incontro tra Alex Sandro e la Juve, o meglio, tra l’entourage del giocatore e gli uomini mercato bianconeri. Ancora è presto per capire se ci sarà fumata bianca o meno, ma c’è ottimismo a Vinovo per il sudamericano. Il rinnovo non è una formalità, ma la trattativa potrebbe essere più facile del previsto.

Sandro piaceva in Premier League, tuttora fa gola sia al Manchester City sia al Manchester United. Ci sarebbe anche il Chelsea, ma i Blues stanno vivendo una fase particolare e ancora non si è capito se sarà Antonio Conte o Maurizio Sarri la prossima guida tecnica. Da Manchester le notizie hanno smesso di arrivare: Pep Guardiola lo ha seguito, ma sembra aver allentato la presa; José Mourinho è ancora interessato, ma anche in questo caso non è arrivata alcuna offerta. Per Alex Sandro servono almeno cinquanta milioni di euro, per una cifra inferiore la Juventus non si mette al tavolo delle trattative. Il rinnovo del terzino non presuppone una sua permanenza alla Juventus, comunque. Potrebbe firmare e andare via lo stesso, sebbene questa possibilità sia abbastanza remota, soprattutto in un club come la Juve. In Inghilterra le pretendenti tacciono, quindi per Alex Sandro la Juventus rimane in pole.