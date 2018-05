Il centrocampista del PSG, Adrien Rabiot, sarebbe vicinissimo ai bianconeri. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna danno l’affare con la Juve in dirittura d’arrivo

Bomba di mercato dalla Spagna: la Juventus accelera per Adrien Rabiot! Il centrocampista del PSG è uno degli obiettivi dei bianconeri insieme a Dennis Praet della Sampdoria ma secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Mundo Deportivo, la Juve ha deciso di mettere il turbo per provare a chiudere l’accordo con il centrocampista classe ’95. Rabiot è un vecchio pallino della Juventus e ha sfiorato il trasferimento in bianconero alcuni anni fa, prima del rinnovo del contratto con il PSG.

Il francese avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza col Psg nel 2019 e sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di andare via. La Juve e il Barcellona sono sulle tracce del giocatore francese ma la società bianconera avrebbe mosso passi importanti per l’acquisto del giocatore. Marotta e Paratici che avrebbero già incontrato più volte gli agenti del centrocampista, la trattativa sarebbe in fase avanzata. Dopo Matuidi, Juve e PSG tornano a fare affari insieme. Gigi Buffon andrà via a parametro zero firmando con i parigini, i bianconeri stanno per chiudere per Adrien Rabiot, centrocampista di 23 anni del Paris Saint-Germain.