Rinnovo Carnesecchi, l’Atalanta al lavoro per blindare il suo portiere. Tutti gli aggiornamenti

13 ore ago

Rinnovo Carnesecchi, l’Atalanta accelera per blindare il suo portiere: intesa vicina e nuovi dettagli sul futuro a Bergamo

Una stagione iniziata nel modo peggiore ma rimessa in carreggiata grazie all’arrivo di Raffaele Palladino, che ha restituito all’Atalanta identità, intensità e brillantezza. Con lui la Dea è tornata a mostrare quel calcio propositivo che aveva incantato nell’ultimo decennio, riuscendo anche a diventare l’unica squadra italiana sopravvissuta ai playoff di Champions League. La solidità difensiva è tornata un punto fermo: i gol subiti sono calati drasticamente e i clean sheet sono tornati a essere una costante.

La rinascita difensiva e il ruolo chiave di Carnesecchi

Tra i protagonisti di questa trasformazione spicca Marco Carnesecchi, autore di una stagione in netta crescita. L’estremo difensore ha dato sicurezza a tutto il reparto, imponendosi tra i pali con personalità e continuità. Le sue prestazioni hanno contribuito in modo decisivo alla nuova compattezza della squadra, diventando una delle note più positive dell’intero percorso.

Rinnovo in arrivo: l’Atalanta vuole blindarlo

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il club bergamasco è pronto a chiudere per il rinnovo del portiere, attualmente in scadenza nel 2028. La volontà della società è chiara: prolungare l’accordo e assicurarsi che Carnesecchi resti a lungo a Bergamo, diventando uno dei pilastri del progetto tecnico del futuro.

