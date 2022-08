Rinnovo Fagioli, altro in contro con la Juventus: tutti i dettagli

Rinnovo Fagioli: nuovo incontro in agenda con la Juventus. Tutti i dettagli legati al prolungamento del giovane centrocampista

Prossimi giorni decisivi per capire quale sarà il futuro di Nicolò Fagioli. Stando a quanto riferito da Juventusnews24, tra mercoledì e giovedì gli agenti del centrocampista incontreranno la dirigenza bianconera per raggiungere l’accordo per il prolungamento del classe 2001 fino al 2026.

Sensazioni positive, questa settimana il summit finale per far luce sul destino del giovane.