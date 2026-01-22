Rinnovo Maignan, incontro decisivo in agenda: intesa sulle commissioni, resta un solo dettaglio da definire

Rinnovo Maignan, tutto pronto per il faccia a faccia: ok alle commissioni, si lavora sull’ultimo punto. Le ultimissime

Il conto alla rovescia per il rinnovo più atteso del mercato rossonero sta per terminare. Dopo mesi di trattative sotto traccia e continue indiscrezioni, il Milan è pronto a blindare ufficialmente il futuro di Mike Maignan. Gerry Cardinale e Giorgio Furlani si preparano a formalizzare la permanenza di quello che, per molti, è il portiere più forte al mondo, un tassello imprescindibile del progetto RedBird.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club ha programmato nei prossimi giorni l’incontro decisivo con l’entourage del francese per definire gli ultimi dettagli prima delle firme. L’operazione “Magic Mike” è ormai ai dettagli finali: sul tavolo ci sono due ipotesi di durata — contratto fino al 2030 con opzione per un ulteriore anno, oppure scadenza diretta al 2031 — entrambe pensate per rendere Maignan un punto fermo del Milan per almeno un lustro. Risolto anche il nodo più delicato, quello delle commissioni agli agenti, che aveva rallentato la trattativa nelle ultime settimane. L’ingaggio, stimato tra i 6,5 e i 7 milioni, lo collocherà tra i giocatori più pagati della rosa, al livello di Leao, confermando quanto Allegri lo consideri centrale per leadership e qualità.

La tempistica non è casuale. Blindare Maignan proprio alla vigilia della trasferta di Roma e nel pieno della corsa all’Inter rappresenta un segnale di grande solidità da parte della proprietà. Con questo rinnovo, il Milan non si assicura soltanto un portiere straordinario, ma anche un vero “regista aggiunto” nella costruzione dal basso e un volto ideale per il nuovo stadio e per il progetto tecnico che guarda al 2026. Un messaggio forte, dentro e fuori dal campo.

