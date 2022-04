Rinnovo Mkhitaryan, per Mou è insostituibile: società e entourage a lavoro

Rinnovo Mkhitaryan, Mourinho lo reputa insostituibile così società e entourage sono al lavoro per trovare l’accordo

Mourinho non ha dubbi e nella Roma per la prossima stagione non può mancare Mkhitaryan. La società e l’entourage dell’armeno sono a lavoro per trovare l’accordo.

Si sta studiando un accordo per un biennale, magari con ingaggio spalmato e abbassato. Mkhitaryan ha sempre detto che per il rinnovo c’è tempo, ma Mourinho vuole blindarlo quanto prima. Lo scrive Tuttosport.