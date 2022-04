Roma Leicester, Olimpico già sold-out: «Ennesima dimostrazione d’amore»

La Roma ha comunicato che lo stadio Olimpico è già finito sold-out in vista del match contro il Leicester

I tifosi della Roma hanno risposto immediatamente presente in vista della semifinale di andata di Conference League contro il Leicester. Come annunciato dal club giallorosso sui propri social, infatti, lo stadio Olimpico è già sold-out per il match europeo.

«Roma-Leicester City è SOLD OUT! Sempre al nostro fianco. Grazie a tutti i tifosi giallorossi per l’ennesima dimostrazione di amore».