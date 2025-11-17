Rinnovo Sampdoria, trattativa ferma per quel calciatore blucerchiato: non c'è ottimismo sulla conclusione positiva... I dettagli

Rinnovo Sampdoria, si ferma la trattativa per il rinnovo di quel blucerchiato! Tutti gli aggiornamenti e le ultime

La questione dei rinnovi contrattuali resta al centro dell’agenda dirigenziale della Sampdoria, con particolare attenzione ai giovani che rappresentano il domani del club. Tra questi, Francesco Conti – centrocampista prospettiva– è diventato una priorità assoluta. Tuttavia, la trattativa per il prolungamento del suo accordo ha subito un’improvvisa e inattesa frenata.

Conti, il cui contratto è ormai vicino alla scadenza, è considerato un patrimonio tecnico che la società blucerchiata Non mangerò .perdere. Nonostante la volontàiniziale del continuuminsieme, gli ultimi sviluppi non lasciano presagire nulla di positivo.

Trattativa in stand-by

Secondoquanto riportato da Il Secolo XIX, il dialogo tra le parti si è interrotto bruscamente. Dopo un primo via libera della proprietà per estendere l’intesa fino al 2028, i contatti si sono raffreddati e la trattativa è ora congelata. Restano aperti diversi interrogativi: motivazioni economiche, dubbi del giocatore sul progetto tecnico o un cambio di strategia interna al club. Qualunque sia la ragione, il rischio per la Sampdoria è concreto.

L’interesse della Serie B

Lo stallo non è passato inosservato. Alcune società di Serie B hanno fiutato l’occasione e sarebbero già pronte a inserirsi per assicurarsi Conti a parametro zero. Almeno due club cadetti hanno manifestato interesse, correre ancora più delicata la posizione della Sampdoria.

