Rinnovo Skriniar, il difensore sarà blindato: nuovo contratto e ingaggio più alto, l’Inter non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare altrove

L’Inter punta al rinnovo di Milan Skriniar e la firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Le parole rilasciate ieri in Slovacchia dal suo agente arrivano nel momento giusto, perché Skriniar sta per veder aumentare il suo ingaggio. Attualmente guadagna un milione e mezzo di euro fino al giugno del 2022, l’Inter ha intenzione di salire almeno a 2,2 milioni di euro e di spostare di un anno la data di scadenza. Inoltre, sono previsti nel rinnovo alcuni bonus che potrebbero portare ancora più in alto l’ingaggio di Skriniar. Vale la pena sottolineare che, con il nuovo contratto, lo slovacco sarebbe tra i più pagati in rosa.

Più che per l’ingaggio o per la durata del nuovo accordo, la firma sul contratto è un bel segnale per i tifosi dell’Inter perché significa che Skriniar non si muove. Dopo la buona stagione appena trascorsa, l’ex doriano era finito sul taccuino di alcuni grandi club europei, ma rimarrà all’Inter. Sarà uno dei pilastri dell’Inter del futuro e giocherà la Champions League coi nerazzurri, dopo aver dato una gran mano sul campo a raggiungerla. Nei prossimi giorni l’intesa verrà ratificata e Skriniar sarà blindato in modo ufficiale, stando a La Gazzetta dello Sport.