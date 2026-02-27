Rio Ave, l’ex Parma e Cagliari Bruno Alves è il nuovo direttore sportivo: c’è l’annuncio ufficiale. Il comunicato del club portoghese

Il Rio Ave, club portoghese che milita nella Liga Portugal, ha annunciato l’arrivo di Bruno Alves come nuovo direttore sportivo. Nuova avventura professionale per l’ex difensore che in Serie A ha indossato la maglia del Parma e del Cagliari.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

IL COMUNICATO – «Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD annuncia di aver raggiunto un accordo con Bruno Alves per l’incarico di Direttore Tecnico della struttura calcistica professionistica. L’ex nazionale portoghese, la cui carriera è stata caratterizzata da una professionalità esemplare e da una leadership riconosciuta a livello mondiale, si unisce immediatamente alla squadra di Vila do Conde. Con una carriera d’élite che include la vittoria del Campionato Europeo con il Portogallo e periodi in club iconici in campionati come il campionato portoghese, italiano, russo e turco, Bruno Alves porta con sé una preziosa esperienza internazionale. Il suo vasto background agonistico e la profonda conoscenza delle dinamiche del calcio ad alte prestazioni costituiscono una risorsa strategica per il Club, rafforzando la competenza della struttura e fungendo da pilastro fondamentale nel supporto allo sviluppo degli atleti e nel collegamento tra la squadra e la dirigenza. Il Rio Ave Futebol Clube dà il benvenuto a Bruno Alves e gli augura il meglio per questo nuovo capitolo della sua vita professionale»