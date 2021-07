Ripescaggio Serie B, il Cosenza prenderà il posto del Chievo. Lo scenario

Il Cosenza presenterà la documentazione necessaria al ripescaggio in Serie B, dopo l’esclusione dal campionato del Chievo

«La Società Cosenza Calcio, in seguito alle determinazioni del Consiglio Federale che si è tenuto in data odierna, comunica di essere in procinto di depositare tutta la documentazione necessaria per la riammissione al Campionato di Serie B 2021/2022 comprensiva della fideiussione di € 800.000. Lo scenario che si apre oggi per il Cosenza Calcio è il risultato di una gestione societaria decennale improntata sui principi di legalità, trasparenza e sul rispetto delle norme e dell’equilibrio economico».