Ripresa serie A, visite mediche in corso per il Torino. I giocatori stanno effettuando i tamponi, poi sarà il momento dello staff tecnico

Anche il Torino ha iniziato le visite mediche e i tamponi. I giocatori granata, come riportato da Sky Sport, stanno effettuando tutti i test del caso prima di ripartire con gli allenamenti individuali.

Domani e giovedì test e visite per il secondo gruppo. Venerdì ci sarà l’inizio degli allenamenti individuali al Filadelfia, in gruppi di 6, tre per ogni campo. Ogni ora ci sarà il cambio del gruppo.