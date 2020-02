Riscatto Smalling, dall’Inghilterra solo conferme: l’inglese vuole la Roma

Riscatto Smalling, dall’Inghilterra confermano quanto già filtrato: l’inglese vuole restare alla Roma. Ma c’è una condizione

Nonostante un breve periodo di flessione, Chris Smalling rimane la priorità numero uno per la Roma. Il suo riscatto in estate è legato da una serie di fattori. Riguardo la sua volontà, comunque, pochi dubbi: l’inglese vorrebbe stare nella Capitale.

Dall’Inghilterra non fanno altro che confermare quanto già filtrato nelle scorse settimane. La condizione che sembra se non necessaria ma almeno piuttosto rilevante per il suo acquisto, è la qualificazione in Champions League da parte dei giallorossi.