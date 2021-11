Risultati e classifica Premier League LIVE: tutti gli aggiornamenti della undicesima giornata del campionato inglese. Parziali e marcatori in diretta dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla undicesima giornata di Premier League che si svolgerà nel weekend tra venerdì 5 e domenica 7 novembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il weekend made in England inaugurato dall’anticipo del venerdì tra Southampton e Aston Villa che mette in palio punti salvezza, ma indubbiamente la grande attesa è per il derby di Manchester in programma in apertura del sabato. Pomeriggio del sabato che sarà invece catalizzato dal Chelsea capolista che punta ad allungare ulteriormente nella sfida contro il Burnley. Domenica esordio di Conte contro Benitez, Ranieri fa visita ai Gunners, mentre il Liverpool affronta nel big match gli Hammers.

Venerdì 5 novembre

Southampton-Aston Villa 1-0 (3′ Armstrong)

Sabato 6 novembre

Manchester Utd-Manchester City ore 13.30

Chelsea-Burnley ore 16.00

Crystal Palace-Wolverhampton ore 16.00

Brentford-Norwich ore 16.00

Brighton-Newcastle ore 18.30

Domenica 7 novembre

Everton-Tottenham ore 15.00

Leeds-Leicester ore 15.00

Arsenal-Watford ore 15.00

West Ham-Liverpool ore 17.30

CLASSIFICA

Chelsea 25

Liverpool 22

Manchester City 20

West Ham 17

Arsenal 17

Manchester Utd 17

Brighton 16

Wolverhampton 16

Tottenham 15

Everton 14

Leicester 14

Southampton 14

Crystal Palace 12

Brentford 12

Watford 10

Aston Villa 10

Leeds 10

Burnley 7

Newcastle 4

Norwich 2