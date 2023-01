Risultati e classifica Serie B: il Frosinone riprende da dove aveva finito, Genoa sempre più su

Risultati e classifica Serie B: il Frosinone continua a vincere, mentre il Genoa sale ancora. Ma non solo

L’ultima giornata di Serie B, andata in scena tra venerdì 20 e domenica 22, vede il Frosinone centrare il terzo successo consecutivo, blindando sempre di più la prima posizione che i ciociari non sembrano aver voglia di lasciare. Moro, Insigne e Baez ribaltano il Brescia (andato avanti con Rodriguez) e consentono a mister Grosso di prendersi una rivincita sulle Rondinelle. Risponde in rimonta anche la Reggina di Inzaghi contro la Ternana, guidata dalla doppietta di Fabbian, mentre anche il Genoa di Gilardino non sa far altro che vincere. I rossoblù sono ora terzi dopo il 2-1 a domicilio a casa del Benevento di Cannavaro, che si è dovuto arrendere solamente oltre il 90′.

Scavalcato il Bari che continua nel suo periodo altalenante. I pugliesi escono con le ossa rotte dal Barbera per merito del gol di Marconi che consente al Palermo di allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica. Zona calda dove rimangono invece invischiati Cosenza, Perugia e Venezia, tutti e tre sconfitti rispettivamente contro Modena (Gerli e Giovannini in due minuti tra l’83’ e l’85’), Parma (finalmente non è più un tabù il Tardini!) e Sudtirol (“Bisolandia” continua a scalare posizioni e a convincere sempre di più). Si ferma subito invece il Cagliari di Claudio Ranieri, che con il Cittadella non riesce a bissare il successo ottenuto all’esordio contro il Como. 0-0 al Tombolato nonostante l’inferiorità numerica dei padroni di casa per un’abbondante quarantina di minuti. Parlando proprio dei lariani, il 2-2 con il Pisa non scontenta nessuno, così come si dividono la posta in palio anche SPAL e Ascoli.

RISULTATI

Palermo-Bari 1-0

Como-Pisa 2-2

Reggina-Ternana 2-1

SPAL-Ascoli 1-1

Benevento-Genoa 1-2

Parma-Perugia 2-0

Modena-Cosenza 2-0

Venezia-Sudtirol 0-1

Cittadella-Cagliari 0-0

Brescia-Frosinone 1-3

CLASSIFICA

Frosinone 45

Reggina 39

Genoa 39

Bari 33

Sudtirol 32

Pisa 30

Parma 30

Cagliari 29

Ternana 29

Modena 28

Palermo 28

Ascoli 26

Brescia 25

SPAL 24

Benevento 23

Como 23

Cittadella 23

Venezia 20

Perugia 20

Cosenza 18