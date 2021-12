Ritiro Aguero, il saluto sui social: «18 anni meravigliosi, ma la vita è al primo posto» – FOTO

Il messaggio di Sergio Aguero sui social. L’argentino, che si è ritirato dal calcio giocato, ha postato un toccante saluto

Sergio Aguero si ritira. L’ormai ex attaccante argentino, tramite i propri social, ha voluto salutare il mondo del calcio giocato per l’ultima volta.

MESSAGGIO – «Ho sempre saputo che avrei dato tutto per tornare a giocare, ma dopo gli ultimi esami i medici mi hanno suggerito di lasciare il calcio professionistico. Le loro parole sono state sufficienti per prendere la decisione. Ritirarmi in queste circostanze è sempre difficile, però la vita è al primo posto e questo per me era chiaro dall’inizio. Una delle tante cose che mi ha insegnato il calcio è che puoi trasformare una sconfitta in una vittoria. Questa volta non sarà diverso. È sicuramente doloroso ma non una tragedia. Le tragedie sono un’altra cosa. Non mi fermo pertanto al tempo che mi sarebbe rimasto per giocare ancora, bensì ai meravigliosi 18 anni in cui ho potuto farlo».