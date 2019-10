Rivera sul Meazza: «Pensare alla demolizione mi fa un brutto effetto»

Gianni Rivera difende lo stadio Giuseppe Meazza: «L’idea di doverlo demolire mi fa un brutto effetto. San Siro rappresenta un valore»

Gianni Rivera, storico calciatore del Milan ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato dello stadio Giuseppe Meazza e sul possibile futuro dell’impianto. Ecco le dichiarazioni:

«L’idea di demolirlo mi fa un brutto effetto. Se non ci sono altri problemi di cui non sono a conoscenza, San Siro deve rimanere in piedi. E continuare a essere un palcoscenico del calcio. Questo è il mio pensiero da innamorato. San Siro rappresenta un valore, un grande valore. Forse questo non lo ricordiamo mai abbastanza».