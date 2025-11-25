Rocchi svela a Open VAR: «Inter Milan? Rigore per i nerazzurri netto. Il fatto che abbia già calciato...»

Rocchi ha motivato la sua posizione, sottolineando come la decisione di Sozza sia stata, a suo giudizio, pienamente corretta

Nel recente derby di Milano non sono mancate polemiche, soprattutto in seguito al rigore concesso all’Inter. Hakan Çalhanoğlu si è incaricato della battuta, ma il suo tiro è stato neutralizzato da Mike Maignan. La decisione di assegnare il penalty era stata preceduta da un controllo al VAR, che ha confermato la valutazione dell’arbitro: si trattava di un fallo imprudente, rientrante nei criteri previsti per l’intervento della tecnologia.

Il designatore AIA Rocchi, intervenuto nel programma Open VAR su DAZN, ha chiarito il processo decisionale. Ha sottolineato come l’arbitro abbia agito in piena autonomia, senza pressioni esterne, analizzando l’episodio con serenità davanti al monitor. La revisione è stata dunque ritenuta corretta e la scelta finale confermata.

L’episodio ha riacceso il dibattito sul ruolo del VAR e sull’importanza di garantire all’arbitro indipendenza e responsabilità nelle decisioni più delicate di una partita.

INTERVENTO – «Noi interveniamo quando il fallo è imprudente e il VAR lo sottolinea correttamente. L’arbitro, che tra l’altro decide in autonomia e decide bene e serenamente davanti al monitor senza nessuna pressione da parte di nessuno».

ASSEGNAZIONE CORRETTA – «È un intervento da ammonizione, come viene fatto correttamente, prevede rigore e giallo. Se fosse un contatto normale sullo scarico del pallone non interverremmo nemmeno, non sarebbe nemmeno calcio di rigore. L’imprudenza, quindi l’intensità del fallo che prevede l’ammonizione ci porta all’on field review altrimenti ogni contatto sarebbe rigore e non è questa la strategia».

THURAM AVEVA GIA’ CROSSATO – «Tutti dicono aveva già crossato? Non cambia, l’anno scorso abbiamo dato un rigore simile nella gara tra Fiorentina e Lazio e quest’anno ce ne siamo perso uno in Juve-Lazio, era rigore e siamo stati chiari su questo. Siamo sempre stati corretti sula lettura di questi episodi. Poi a volte sbagliamo, ma se perdiamo un rigore non vuol dire che gli altri siano sbagliati. Questo tipo di intervento è imprudente ed è calcio di rigore per noi».

