La Roma può sferrare un colpo in Portogallo, si tratta di Rodrigo Battaglia. Sul giocatore c’è anche l‘Inter, ma per ora Monchi sembra leggermente avanti. Battaglia non era in uscita dallo Sporting CP fino a poche ore fa, quando è successo quel che è successo: cinquanta tifosi sono entrati nel centro sportivo dei Leoes e hanno picchiato calciatori e staff tecnico (leggi anche: CHOC IN PORTOGALLO: GIOCATORI DELLO SPORTING AGGREDITI). Il caso ha scosso il Portogallo e ora i giocatori minacciano la risoluzione del contratto. Battaglia potrebbe diventare un affare a parametro zero, stando a quanto appreso in esclusiva dalla squadra mercato di Calcionews24.com.

Sulle tracce del centrocampista argentino c’è pure l’Inter da un po’ di tempo (leggi anche NAPOLI E INTER SU BATTAGLIA), ma il pressing dei nerazzurri non sembra così asfissiante. Non c’è una vera e propria trattativa nemmeno con la Roma, ma potrebbe decollare il tutto in caso di addio a zero allo Sporting. La risoluzione unilaterale del contratto metterebbe Battaglia nella lista dei desideri di Monchi, che potrebbe chiudere in tempi stretti. L’Inter è presente e spinge molto sulla volontà di Battaglia di venire a giocare in Serie A. Oltre ai milanesi ci sono anche altri club interessati all’estero, ma per ora Roma e Inter sono avanti.

A cura di Dario Moio e Massimo Balsamo