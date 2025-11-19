Rodrygo Real Madrid, addio ancora sullo sfondo? Dopo le voci estive, l’Arsenal torna a mettere nel mirino l’attaccante brasiliano. Blancos attendono un’offerta

Rodrygo Real Madrid, addio ancora sullo sfondo? Il brasiliano soffocato dalla concorrenza, potrebbe lasciare la Spagna per cercare maggiore spazio

Il Real Madrid si trova ad affrontare un momento di affollamento nella rosa, e con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, emergono voci di possibili tagli alla squadra di Xabi Alonso.

Tra i giocatori che potrebbero fare le valigie nei Blancos c’è Rodrygo. L’esterno offensivo brasiliano che sta soffrendo la forte concorrenza con Vinicius e Mbappé, trovando poco spazio nell’undici titolare delle merengues. Nonostante le voci di un suo addio già in estate, il classe 2001 è rimasto, ma ora la sua posizione sembra essere sempre più in bilico.

L’Arsenal prepara l’offensiva: 60 milioni più bonus

Secondo quanto riportato da Defensa Central, il Real Madrid dovrebbe ricevere a breve una proposta da 60 milioni più 20 di bonus per Rodrygo. A preparare l’offensiva sarebbe l’Arsenal, che sembra pronto a mettere sul piatto una proposta molto allettante, che il Real potrebbe anche considerare seriamente. Rodrygo, attualmente con un contratto valido fino al 2028, nonostante la durata dell’accordo, non ha mai avuto un posto fisso da titolare indiscusso, e il poco spazio a disposizione potrebbe anche compromettere le sue possibilità di partecipare al Mondiale 2026 con il Brasile.

Un’opportunità per Rodrygo e per l’Arsenal

Per Rodrygo il passaggio all’Arsenal potrebbe essere utile per non rimanere tagliato fuori dalla corsa Mondiale per via del minutaggio sempre scarso sotto la guida di Xabi Alonso. Per il tecnico, non ci sono presupposti di rifiuto dell’offerta e se l’occasione si dovesse presentare a gennaio, il Real Madrid dovrà valutare la situazione concretamente.

