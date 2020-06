Roma a sostegno del Black Lives Matter: la patch speciale nelle prossime gare

Roma a sostegno del Black Lives Matter: i giallorossi indosseranno la patch speciale nelle prossime gare di serie A

Non basta più non essere razzisti. Questo il messaggio della Roma sui social: il club giallorosso ha deciso infatti di scendere in campo con un patch speciale sulle maglie delle prossime gare, a sostegno del movimento #BlackLivesMatter. Ecco il messaggio da parte della società capitolina: