Tammy Abraham è stato convocato dall’Inghilterra: l’attaccante della Roma non veniva chiamato da quasi un anno

Tammy Abraham è stato convocato dall’Inghilterra per i prossimi impegni contro Andorra e Ungheria, entrambi valevoli per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar.

Un giusto riconoscimento per l’attaccante della Roma, che non vestiva la maglia dei Tre Leoni da quasi un anno.