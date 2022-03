Roma, Abraham nuovo uragano inglese. Ed è già una leggenda del derby

L’attaccante della Roma Abraham decide la stracittadina contro la Lazio con una doppietta. Ed è già una leggenda del derby

A Roma, con destinazione Inghilterra, si è scatenato un secondo uragano. Non solo Harry Kane, nel Regno Unito è Tammy Abraham il nuovo e travolgente tornando che sta facendo brillare gli occhi agli inglesi e, soprattutto, ai tifosi giallorossi che si godono da inizio stagione le sue impetuose imprese. La malcapitata vittima, questa volta, è la Lazio nella partita più sentita dal popolo romano. Nel derby, il bomber di londinese segna una doppietta da leccarsi in baffi, mettendo a referto la prima rete dopo soli 56 secondi; record nella storia delle stracittadine in Serie A. Ma Abraham non si è voluto fermare lì e al 22′ ha segnato la doppietta che ha indirizzato il derby dalla parte giallorossa di Roma.

SUPERATI MONTELLA E BATISTUTA – Due gol consentono a Tammy da salire a quota 23 in stagione, superando due mostri sacri della storia giallorossa quali Montella e Batitusta nella classifica relativa alle reti segnate nell’annata d’esordio nella Capitale. Abraham è anche il secondo calciatore inglese a segnare in un derby capitolino a distanza di 30 anni da Paul Gascoigne. E nel secondo tempo, la doppietta poteva trasformarsi in una clamorosa tripletta se solo l’ex Chelsea non avesse peccato di imprecisione, forse stanco, a tu per tu con Strakosha. E intanto, il c.t. Southgate si lecca i baffi; Abraham è l’attaccante inglese che segna di più ed è pronto a diventare una delle armi letali dell’Inghilterra al prossimo Mondiale. Una fame incredibile per il londinese, che morde le caviglie a tutti gli avversari fino al fischio finale e, alla sua seconda apparizione, è già diventato una delle leggende del derby di Roma.