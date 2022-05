Roma, ad Berardi: «Mourinho è straordinario, speciale. Mkhitaryan?...»

Le parole dell’amministratore delegato della Roma, Pietro Berardi in vista della finale di Conference League di mercoledì

Al Circolo Aniene l’ad della Roma Pietro Berardi ha rilasciato qualche dichiarazione in vista della finale di Tirana di Conference League. Di seguito le sue parole:

«Speriamo di portare a Trigoria il trofeo. Siamo molto orgogliosi del rapporto che abbiamo stabilito con i nostri tifosi. Mercoledì sera per quelli che non saranno a Tirana ci saranno cinquntamila persone all’Olimpico: questo testimonia il grande affetto, calore e supporto dei tifosi verso la squadra. Abbiamo usato parole come casa e famiglia, è motivo di grande orgoglio e li ringrazio».

«José Mourinho è straordinario, speciale. Vuole sempre vincere, è sempre determinato, è un grande maestro e ho imparato tanto da lui. Il futuro? La società è concentrata al cento per cento per mercoledì sera. In ogni dettaglio. Il futuro di Mkhitaryan? Intanto speriamo di averlo in campo mercoledì sera».