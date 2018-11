Roma, Costacurta si candida alla panchina: «Voglio allenare i giallorossi»

Ai microfoni di SkySport, Alessandro Costacurta si è candidato ad un possibile futuro sulla panchina della Roma

Negli studi di SkySport, Alessandro Costacurta ha commentato le parole di Paulo Sousa che vorrebbe allenare la Roma. Ecco cos’ha detto a riguardo: «Paulo Sousa vuole allenare la Roma? Anch’io voglio allenare la Roma. Alcuni non dovrebbero dirlo, io posso dirlo».

Parole che rivelano quindi un interesse da parte dell’ex Milan per la panchina giallorossa in un prossimo futuro. Difficile però che si possa concretizzare nel medio-breve termine il sogno di Costacurta. Infatti, l’ex calciatore è già impegnato in moltissimi incarichi, tra cui quello a Sky come opinionista.