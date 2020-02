Roma, altra chance per Under. Il turco alla ricerca della continuità

Roma, ancora una chance per Cengiz Under. Il turco ricerca la continuità perduta da tempo, per far ricredere Fonseca

Se c’è un fattore non positivo che si può imputare a Cengiz Under è sicuramente quello della continuità. Il turco, da quando è a Roma, non è stato mai costante nel rendimento. Non è neanche un mistero che nel mercato di gennaio la società abbia provato a piazzarlo in giro.

L’infortunio di Zaniolo, però, ha cambiato tutte le carte in tavola. È rimasto l’unico e solo esterno mancino di ruolo, a cui si è aggiunto adesso Carles Perez, e per tale ragione ha da assumersi le corrette responsabilità. Nell’ultimo periodo si ricorda solo il derby come prestazione positiva. Adesso è atteso dal Bologna per dimostrare il suo valore.