Roma, ancora Totti: «Il giallorosso per sempre nella testa e nel curoe»

Roma, Francesco Totti spende altre parole per i colori giallorossi: «Nessuno mi toglierà la squadra dalla testa e dal cuore»

Ieri con Luca Toni, oggi con Vincent Candela. Francesco Totti sta trascorrendo i suoi giorni di quarantena divertendosi durante le dirette Instagram dei suoi storici compagni alla Roma. L’ex capitano ha speso altre parole al miele per i giallorossi:

«A me la Roma non la leverà mai nessuno dalla testa e dal cuore. Possono passare presidenti, allenatori, giocatori, è la mia seconda pelle. Quello che ho fatto per la Roma e la Roma ha fatto per me non me lo toglierà mai nessuno. È un vanto essere romano e romanista».