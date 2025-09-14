Roma in ansia per Dybala: derby contro la Lazio a rischio. Le ultimissime

Roma in ansia per Dybala: il derby contro la Lazio adesso è a rischio. Le ultimissime notizie sull’argentino

La Roma vive ore di apprensione per le condizioni di Paulo Dybala, 31 anni, trequartista argentino e leader tecnico della squadra. L’ex Juventus è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo della sfida persa 0-1 contro il Torino, valida per la quarta giornata di Serie A 2025-26.

In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini, tecnico giallorosso, ha spiegato: «Ha sentito tirare, ma non credo sia nulla di grave». La sostituzione, con l’ingresso dell’irlandese Evan Ferguson, è stata decisa a titolo precauzionale.

Prime valutazioni mediche

Le prime informazioni parlano di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Lo staff medico della Roma monitorerà il giocatore nelle prossime ore, con esami strumentali già programmati per definire l’entità dell’infortunio.

La notizia ha inevitabilmente creato preoccupazione nell’ambiente giallorosso: Dybala non è solo il principale riferimento offensivo, ma anche l’uomo capace di illuminare la manovra con giocate decisive e assist di qualità.

Un infortunio nel momento più delicato

Il problema fisico arriva a ridosso di un appuntamento cruciale: domenica 21 settembre alle 12:30 lo Stadio Olimpico ospiterà il primo derby stagionale contro la Lazio di Maurizio Sarri, match che va oltre i tre punti e può pesare su morale e classifica.

Programma verso la stracittadina

Gasperini ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che riprenderà gli allenamenti martedì pomeriggio a Trigoria. L’obiettivo è duplice: recuperare energie e capire se la “Joya” potrà essere a disposizione per la sfida più sentita dell’anno.

I tifosi attendono con ansia un responso positivo: la presenza di Dybala nel derby potrebbe essere la chiave per affrontare al meglio una partita che vale una stagione.