Roma, Aquilani promuove i giallorossi: «Pellegrini il futuro. E Zaniolo…»

Roma, Aquilani elogia i giallorossi: «Pellegrini è il presente e il futuro. Zaniolo? Quando hai quelle doti è tutto più facile»

Alberto Aquilani, ex giocatore della Roma e adesso collaboratore tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni dell’emittente televisiva ufficiale dei giallorossi. Ecco le sue parole:

«Pellegrini? Stavedo per lui sia come giocatore che come uomo. È il giocatore in cui mi rivedo di più, anche se non siamo così simili. È stato sfortunato per qualche infortunio di troppo e mi rivedo anche in questo (ride ndr) però è il presente e il futuro della Roma. Zaniolo? Un potenziale fuoriclasse, ha una forza sulle gambe che non è normale per un giocatore della sua età. Mi ha impressionato fin dall’esordio al Bernabeu. Quando hai quelle doti, è tutto più facile».