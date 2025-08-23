Gasperini, le parole post partita del mister giallorosso dopo Roma Bologna - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Gasperini dopo quella che è stata la partita di Serie A Roma Bologna

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Gasperini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Roma Bologna di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Tutti i giocatori meritano un bel voto. E’ sempre la prima gara e non sempre sono precise le idee su cosa fare in campo e invece da subito siamo partiti col piede giusto contro una squadra difficile come il Bologna. Credo che abbiamo giocato davvero un’ottima gara e questo ci dà un’ottima spinta. Ferguson, Wesley ed El Aynaoui? Stiamo parlando di ragazzi molto giovani, con grandi margini ma già questa sera hanno dato dimostrazione di quello che è il loro valore. Questo insieme ad una squadra che è già compatta, avevo visto già nel precampionato delle buone gare e non è mai facile soprattutto nelle partite all’estero. Grande personalità questa sera contro un Bologna forte. Abbiamo messo in campo tante belle cose e il fatto che il pubblico abbia apprezzato è molto buono»