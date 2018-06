Un accordo vicinissimo alla conclusione quello tra i portieri di Roma e Bologna: Skorupski pronto ad andare al Bologna con Mirante che fa il percorso inverso

Un accordo vicinissimo alla definizione per uno scambio di portieri tra Roma e Bologna: Lukasz Skorupski in rossoblu, con Antonio Mirante a fare il percorso inverso e a vestirsi di giallorosso. Le due società hanno raggiunto l’intesa di massima per il trasferimento dei due giocatori a titolo definitivo: mancano soltanto pochi dettagli, con le firme previste nei prossimi giorni. Lukasz Skorupski, portiere polacco classe ’91, al Bologna, l’esperto Antonio Mirante invece alla Roma: l’operazione è in via di definizione.

Quindi, non c’è soltanto la questione Alisson a tenere banco per quanto riguarda i portieri giallorossi. La situazione dell’estremo difensore brasiliano va ancora definita, ma, intanto, il club capitolino non resta con le mani in mano ed è pronto per mettere a segno una particolarissima operazione assicurandosi un portiere esperto e affidabile come l’ex Parma Antonio Mirante. Terminata invece l’avventura si Skorupski nella società capitolina. L’ex Empoli, nonostante i pochi minuti concessigli in questi anni, ha sempre dimostrato grande professionalità trovandosi sempre pronto quando veniva chiamato in causa. In cerca di maggiore minutaggio ha accettato l’opzione Bologna, dove potrà finalmente giocare da titolare.