Roma, un pari amaro con la testa alla Conference

La Roma pareggia con il Bologna ma con la testa è già proiettata verso la Conference League, la partita che vale una stagione

La Roma pareggia in casa contro il Bologna e abbandona l’idea della Champions League. Mourinho fa un ampio turnover perché la testa era proiettata già a giovedì.

La sfida contro il Leicester in Conference League vale una stagione e i giallorossi possono giocarsi l’accesso alla finale. L’Olimpico sarà gremito come per le grandi occasioni pronto a spingere la squadra. Quattro giorni per ricaricare le energie e preparare al meglio la sfida contro il Leicester.