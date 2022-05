Lazio, che attacco a Mourinho: «Prova a distogliere l’attenzione dai risultati mancati»

La Lazio risponde a José Mourinho dopo l’attacco dello Special One per il gol di Acerbi contro lo Spezia

La Lazio non resta in silenzio dopo l’attacco di José Mourinho in merito al gol di Acerbi contro lo Spezia e risponde per le rime all’allenatore della Roma, e non solo, tramite una nota ufficiale.

LA NOTA – «Il fatto che nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che, allo stesso tempo, alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo professionale e il dovere di imparzialità, dimostra alcune cose: che la Lazio è ossessivamente nei loro pensieri più di altri ambìti obiettivi professionali; che, come spesso accade, si guarda in casa degli altri per distogliere l’attenzione da risultati mancati e da clamorosi episodi avvenuti in casa propria, a proprio favore, sotto gli occhi di tutti; che nonostante la necessità di evolvere l’immagine del calcio in Italia, alcuni protagonisti sono fermi alla costante ripetizione delle accuse agli arbitri e al VAR; che su questi atteggiamenti offensivi verso la categoria degli arbitri e sulla mancanza di obiettività giornalistica troppo spesso si sorvola».

