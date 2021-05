Calciomercato Roma, avanza Sabitzer per il centrocampo

Marcel Sabitzer del Lipsia potrebbe essere il nuovo rinforzo di Mourinho per il centrocampo della Roma del futuro

Lo scacchiere di Josè Mourinho ha bisogno di un centrocampista in più. Un giocatore fresco, che sappia inserirsi e che abbia esperienza europea. L’identikit potrebbe essere quello di Marcel Sabitzer, tuttofare offensivo del Lipsia che in questi anni si è già tolto qualche soddisfazione europea.

L’austriaco è da anni ormai sul taccuino dei migliori club ma non è ancora arrivata la chiamata giusta. Dopo l’addio di Werner il Lipsia se lo tiene stretto ma in estate potrebbe arrivare l’offensiva della Roma, soprattutto in caso di partenza di Mkhitaryan. la Roma sta iniziando a sondare il terreno, soprattutto visto che il contratto di Sabitzer scade tra un anno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.