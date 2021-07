Roma, minaccia inglese: il Tottenham su Pellegrini

Secondo i media inglesi, il Tottenham di Paratici sarebbe interessato al capitano della Roma, Pellegrini

A riportarlo è stato il portale TheAthletic.com, il quale ha rilanciato un’interessante indiscrezione di mercato. Secondo il sito, Fabio Paratici vorrebbe portare al Tottenham Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma.

Il tutto per sostituire Winks, dato per partente nel club (e già “reietto” nel gruppo di Mourinho). Il contratto di Pellegrini è in scadenza, ma le pratiche per il rinnovo sono state rimandate al termine dell’Europeo dagli agenti dello stesso giocatore. Tuttavia la sensazione è che il rinnovo arriverà, ma rimane forte l’interesse degli Spurs: la clausola per portare Pellegrini via dalla Capitale è fissata a 30 milioni.