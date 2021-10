Roma, Capello difende Mourinho: «È venuto per costruire, la squadra ha un’idea di gioco»

L’ex giallorosso Fabio Capello ha difeso José Mourinho dopo le critiche derivanti dai recenti risultati della Roma

Fabio Capello, storico ex allenatore della Roma, in una intervista a Il Messaggero ha difeso José Mourinho dopo le recenti critiche ricevute.

MANO DI MOU – «Altroché se la vedo. È una squadra che ha un’idea di gioco, una sua personalità e un modo ben delineato di stare in campo. Anche quando è sotto, osa. A me piace».

ANALOGIE – «Sì, ci sono delle analogie. José è venuto per costruire, come accadde a me quando venni ingaggiato da Franco Sensi. Anche io, quando arrivai, impiegai un po’ di tempo per capire cosa servisse alla squadra. Ne parlai con il presidente e l’anno dopo venni accontentato. Mi auguro sia così anche per José».

OBIETTIVO – «È un gruppo competitivo. L’obiettivo è tornare in Champions. Non sarà facile».