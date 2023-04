Roma, clamorosa idea De Gea per la porta

La Roma di José Mourinho avrebbe messo gli occhi su David De Gea del Manchester United. Tutti i dettagli sullo spagnolo

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, David De Gea non rinnoverà il proprio contratto con il Manchester United. Il portiere spagnolo è infatti in scadenza, ma ha ricevuto una proposta a ribasso sull’ingaggio.

Per questo potrebbe prendere in considerazione un eventuale trasferimento in Serie A, dove Mourinho lo vorrebbe alla Roma. Il portoghese lo ha infatti già allenato allo United. Sul portiere spagnolo ci sarebbero anche PSG e Juventus.